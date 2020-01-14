كيف تصل لمعرض الكتاب من الإسماعيلية

تنطلق الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في التجمع الخامس، ويحرص عدد كبير من المواطنين على حضور المعرض من جميع المحافظات.



وتستعرض "الدستور" طرق الوصول لمكان المعرض المتجهين إليه من محافظة الإسماعيلية للتسهيل على الزائرين الوصول إليه.



طرق الوصول لمعرض الكتاب من محافظة الإسماعيلية:



- يمكن أن تذهب للموقف الجديد وتستقل منه سيارات القاهرة، ومن موقف السلام الجديد، وتستقل منها ميكروباصات واتوبيسات التجمع من داخل الموقف، وتنزل مباشرة أمام مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في التجمع الخامس.



-تستقل سيارات القاهرة، ومن مدينة السلام، ويتواجد بها أتوبيسات مخصصة للمعرض، مرورًا الأوتوستراد ثم إلى معرض الكتاب.