اللواء نصر سالم: رسالة «قادر 2020» وصلت

وأوضح أن أعداء مصر دائمًا يركزون على الحالة المعنوية للشعب المصري، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان تنشر الشائعات بعد فشلها في حرب السلاح والخسة والخيانة لإفقاد الشعب المصري الثقة في نفسه وجيشه وبلده.





قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن رسالة الجيش المصري من مناورة "قادر 2020" وصلت لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، موضحًا أن يجب أن يطمئن الشعب المصري على سيفه ودرعه.وأضاف اللواء نصر سالم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن أعمال مناورة "قادر 2020" كانت وفقًا لأعمال استراتيجية على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن ما تقوم به مصر الآن ليس دور القوات المسلحة فقط وإنما قوى الدولة الشاملة.