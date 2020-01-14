«مستقبل وطن» بالدقهلية ينفي القبض على أعضاء بالحزب

أصدرت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، بيانا نفت فيه ما تردد عن شائعات حول القبض على أمين الحزب بمركز المنزلة أو آخرين، عقب تداول مجموعة صور لهم بإحدى الفعاليات.



وقال الحزب في بيانه اليوم، إن أمانة الحزب بكامل أعضائها تعمل على تقديم كافة النشاطات والفعاليات الخدمية بدءً من حملة "أنتِ عظيمة" لدعم الصحة الإنجابية والتوعية بدور المرأة المجتمعي، وتنظيم قوافل علاجية مجانية في القرى النائية لخدمة أهالينا، وتوزيع الأغطية في إطار حملة "شتاء دافئ".



وأشار البيان إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية ومواليها في الداخل والخارج يسعون لضرب استقرار الدولة وهدم مؤسساتها الوطنية، في إطار حرب الشائعات وزعزعة استقرار كياناتها السياسية من أجل إحداث بلبلة بالشارع المصري في ظل عمل الحزب على الوصول لكافة شرائح المجتمع وتوعيته بخطورة المخططات الخبيثة.



وذكر البيان أن الجماعة الإرهابية قادت حملة ممنهجة على صفحاتها المشبوهة على السوشيال ميديا لضرب استقرار كيان حزب مستقبل وطن؛ باعتباره الكيان السياسي الأقوى في الدولة المصرية، وبعد فشلهم حاولوا توجيه شائعة جديدة بالقبض على أشخاص من أعضاء أمانة المنزلة، وهو أمر عارٍ تماما عن الصحة.