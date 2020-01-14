«الأرصاد» تكشف موعد سقوط الأمطار مجددًا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا مع ظهور الشبورة المائية صباحا.



وتابع في تصريحاته "للدستور": تبدأ من يوم الخميس المقبل حالة من عدم الاستقرار فى الجو وانخفاض درجات الحرارة مع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.



وحذرت هيئة الأرصاد، من الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، اليوم الثلاثاء، كونها تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، طقس دافئ صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبه نهارًا، شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء.



وأضاف "شاهين" أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربًا تؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار أقصى الغرب.

