الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا.. والقاهرة 24

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، ليسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار على غرب البلاد، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة، وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.



وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى:



القاهرة 11 24

شبين الكوم 10 23

طنطا 10 22

دمنهور 10 20

الإسكندرية 11 21

بلطيم 10 21

مطروح 10 19

السلوم 09 17

سيوة 10 17

بورسعيد 12 20

دمياط 12 20

الزقازيق 10 24

الإسماعيلية 10 24

السويس 12 22

العريش 10 22

رفح 09 21

رأس سدر 12 21

نخل 04 23

نويبع 15 25

طابا 10 22

كاترين 06 18

الطور 11 22

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 11 24

مرسى علم 15 23

الفيوم 11 25

بنى سويف 10 25

المنيا 09 25

أسيوط 08 26

سوهاج 08 26

قنا 08 27

الأقصر 09 28

أسوان 12 29

أبوسمبل 10 25

الوادى الجديد 11 26

شلاتين 17 26

أبورماد 16 25

حلايب 19 24

رأس حدربة 18 23



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 18 30

المدينة 11 23

الرياض 06 17

المنامة 15 20

أبوظبى 14 21

الدوحة 14 20

الكويت 05 19

دمشق 05 13

بيروت 14 19

عمان 05 15

القدس 08 16

غزة 12 20

بغداد 04 18

مسقط 15 19

صنعاء 03 20

الخرطوم 17 34

طرابلس 10 16

تونس 05 16

الجزائر 07 15

الرباط 05 20

نواكشوط 16 26



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -03 08

اسطنبول 07 10

إسلام أباد 04 15

نيودلهى 10 19

جاكرتا 24 30

بكين -06 03

كوالالمبور 24 34

طوكيو 03 10

أثينا 08 13

روما 01 13

باريس 04 12

مدريد 05 10

برلين 05 12

لندن 06 10

مونتريال -03 01

موسكو 01 03

نيويورك 04 08

واشنطن 05 12