استشاري جراحة يكشف العلاج الوحيد لـ«الزائدة» (فيديو)

وأوضح أنه بعد ساعات ينتقل الشعور بآلام إلى الجانب الأيمن، يصاحبه فقدان في الشهية، ومن الممكن الشعور بالرغبة في الغثيان والقيء، منوهًا بأن العلاج الوحيد للزائدة الدودية هو التدخل الجراحي، ومن الضروري أن يتم هذا التدخل سريعًا.





قال الدكتور محسن جورج، استشاري الجراحة العامة، إن الالتهاب الحاد للزائدة الدودية يعد أخطر تدخل جراحي عاجل في كل مستشفيات العالم، مشيرًا إلى أن المريض يشعر بالزائدة من خلال ألم في المعدة، مؤكدًا أنه ليس ضروريًا أن يكون في الجانب الأيمن.وأضاف محسن جورج، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الزائدة الدودية توجد أسفل البطن في الجانب الأيمن، لافتًا إلى أن بداية الشعور بآلام بها يكون حول منطقة السرة.