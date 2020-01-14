محافظ الشرقية يحيل مديرة وحدة صحية للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة مديرة الوحدة الصحية بقرية "إكوة" للتحقيق، بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، لعدم متابعتها انتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالإضافة إلى عدم تواجدها بمقر عملها بالوحدة دون أسباب مبررة.



جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة للوحدة الصحية للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية بشكل لائق للمرضى والمترددين على الوحدة الصحية.



قام المحافظ بالاطلاع على سجل الحضور والانصراف، وتبين عدم تواجد 18 من العاملين بالوحدة، ليوجه المحافظ وكيل وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا ضرورة التزام العاملين بالمنشآت الحكومية بمواعيد الحضور والانصراف.