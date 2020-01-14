«سلامة الغذاء» تلزم المصانع بإخطارها بالمنشآت التي تديرها

ذكرت هيئة سلامة الغذاء، أنه تم إلزام جميع مصانع إنتاج الغذاء الكائنة في نطاق القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، بإخطارها بجميع المنشآت الغذائية الواقعة تحت إدارتها قبل نهاية يناير الحالي.



وشددت الهيئة - في منشور اليوم الثلاثاء- على أنه لن يسمح بتداول منتجات المصانع التي لم تلتزم بالتسجيل لديها اعتبارًا من أول فبراير المقبل؛ حرصًا على صحة المستهلك وتجنبًا لطرح منتجات غير صالحة للاستهلاك الأدمي نتيجة تصنيعها في أماكن غير مستوفية لاشتراطات سلامة الغذاء بالأسواق.



وأكدت حرصها على وصول منتج آمن خالي من الملوثات للمستهلك، في إطار ممارستها لاختصاصاتها الرقابية على المنشآت الغذائية الواردة في قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 412 لسنة 2019، والتي نصت في البند (3) من مادتها الـ12 على أن (يلتزم مشغلو جميع المنشآت الغذائية بإخطار الهيئة بالطريقة التي تحددها بجميع المنشآت الواقعة تحت إشرافهم، ويلتزم المسؤولون بالمنشآت الغذائية بتزويد الهيئة دائمًا بالمعلومات المحدثة الخاصة بهذه المنشآت بما في ذلك الإخطار بأي تغيير جوهري في الأعمال التي تزاولها أو إغلاق إحدى المنشآت القائمة).



وأشارت إلى أنه تنفيذًا لأحكام المادة (14) من قانون الهيئة التي تنص على أنه لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء والتي تكفل تحقيق أهداف الهيئة، وله على الأخص إصدار القرارات واتخاذ التدابير بشأن الأغذية والأماكن الخاصة بها، بما في ذلك قرارات إعدام الأغذية ووقف التراخيص وغلق الأماكن وإعادة التصدير، وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي.