44 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات إلكترونيًا بالدقهلية

أوضح أن ٤٦٩٤٦ ألف طالب وطالبة بالصف الاول الثانوى سيؤدون امتحان الأحياء ورقيا، اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا وتنتهى الامتحان الساعة الثانية والنصف ظهرا.



كما تابع وكيل تعليم الدقهلية امتحانات صفوف النقل الأول والثانى الإعدادى، حيث أدى ١١٤٩٢٥ طالبًا وطالبة بالصف الأول الإعدادى، الامتحان فى مادة العلوم فترة أولى وتربية فنية فترة ثانية، وأدى ١٠٢٢٧٨طالبا وطالبة بالصف الثانى الإعدادى امتحان اللغة الأجنبية فترة أولى، وجبر وإحصاء فترة ثانية.

أكد المهندس على عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن مايزيد على ٤٤ ألف من طلاب الصف الثانى الثانوى، أدوا صباح اليوم الثلاثاء امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق إلكترونيا، حيث بدأ الامتحان الساعة ٩صباحا وانتهى الساعة الحادية عشرة، مؤكدا أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام بكافة مدارس المحافظة.وأضاف أنه تم أداء الامتحان إلكترونى فى ١٨٢مدرسة، وتم دخول الطلبة على المنصة الإلكترونية على مستوى المحافظة، وأشار إلى أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أى شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية والامتحانات تسير فى هدوء.