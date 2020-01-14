«التعليم»: بدء تصحيح امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. اليوم

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم أنه سيتم بدء تصحيح امتحان اللغة الاجنبية الأولى بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير، مشيرة إلى أن المركز القومى للامتحانات لم يتلقي أى شكاوى خاصة بالمادة.



وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى التى بدأت فى 11 يناير وتنتهى 22 يناير الجارى.



وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إننا نشهد الآن أكبر منظومة امتحانات إلكترونية فى تاريخ البلاد لأكثر من نصف مليون طالب فى وقت واحد.



وأضاف فى تصريح صحفى له خلال حديثه مع بعض المعلمين عن الامتحانات الإلكترونية أن هناك حالات فردية تعد على الأصابع من محاولات الغش وهى ضئيلة جدًا ويتم متابعتها ولكنها ليست الخبر.



وتابع قائًلا:"الخبر هو نجاح المنظومة والبنية التحتية والاسئلة الجديدة والطلاب المحترمون الذين لا يغشون".



