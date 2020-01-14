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مصر

مسئولة باليونسكو تزور المتحف القومي للحضارة بالفسطاط

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:37 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مها صلاح و رامى حسين
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أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل أكاتسوكى تاكاهاشى مسئول البرامج الثقافية بمكتب اليونسكو بالقاهرة، والوفد المرافق لها، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد الشربينى المشرف العام لمتحف الحضارة، وفيروز فكرى المشرف على إدارة التعاون الدولى بالمتحف.

وأوضح الشربينى، أن هذه هي الزيارة الأولى للسيدة تاكاهاشي للمتحف القومي للحضارة المصرية، والتي حرصت على زيارته فور توليها مهام منصبها الجديد بالقاهرة، وتضمنت الزيارة جولة شاملة لجميع قاعات المتحف، وأقسامه المختلفة والتعرف على الأنشطة التي ينظمها المتحف بصورة مستمرة.

وأضاف أنه حرص خلال اللقاء على الاجتماع مع تاكاهاشي والوفد المرافق لها لبحث الاستعدادات والتجهيزات التى يتخذها المتحف لافتتاحه في الوقت المحدد له، ومناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك مع منظمة اليونسكو لتطوير العمل والنهوض بالمتحف، حيث تم بحث كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى المتاحف، وإمكانية إقامة دورات تدريبية متخصصة للعاملين بالمتحف لرفع مستوى كفاءتهم، وتنظيم ورش عمل تثقيفية لمكافحة الاتجار بالآثار، وتعزيز الفرص في المشاركة في مؤتمرات وأنشطة اليونسكو.

وفي نهاية الزيارة، أعربت السيدة تاكاهاشي، عن اهتمام منظمة اليونسكو بهذا الصرح الهام والتى تدعمه منذ وضع حجر الأساس فى عام 2002، وإعجابها الشديد بما تم إنجازه من أعمال في المتحف الذي يعد إنجازا هاما بما سيضمه من مقتنيات أثرية مهمة تعرف الحضارة المصرية بمختلف مراحلها.

وأهدت المتحف، كتابا من إصدارات اليونسكو عن حماية التراث غير المادى بمناسبة الأنشطة الثقافية المتنوعة التى يقدمها، إلى جانب دوره المتميز في خدمة المجتمع المحلى والدولى.

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