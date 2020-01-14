الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين فى «جنين وأريحا»

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 6 مواطنين من قرية عانين، وبلدة قباطية بمحافظة جنين.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت، 3 مواطنين آخرين من محافظة أريحا والأغوار.



وأشارت الوكالة، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بعمليات مداهمة وتفتيش لأحياء مختلفة بمدينة الخليل، وعدة بلدات وقرى جنوب غرب المحافظة، وأغلقت مدخل مخيم العروب.