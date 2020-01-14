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انطلاق القمة العالمية لطاقة المستقبل فى أبوظبى

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:32 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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انطلقت فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، في مجال مستقبل الطاقة والاستدامة في الشرق الأوسط، وخلال الفترة من 13-16 يناير الجاري بمدينة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

واستحوذت القمة علي إنجاز صفقات تجارية، وتبادل المعرفة والخبرات بمشاركة عشرات الآلاف من الزوار والحاضرين من أنحاء المنطقة والعالم، مع مئات العارضين، كما شهدت إطلاق أحدث ابتكارات الاستدامة، لذلك يُنتظر أن يواصل الحدث في الارتقاء بمكانته بوصفه الحدث العالمي الأول لممارسة الأعمال التجارية في مجال مستقبل الطاقة والاستدامة.

وشملت المستجدات التي جرى الإعلان عنها في اليوم الأول افتتاح جناح الهند المشتمل على العديد من الشركات ذات الابتكارات في مجال الطاقة الشمسية، وتوقيع مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير أربع مذكرات تفاهم للمساهمة في تعزيز مستويات إدارة النفايات، علاوة على إعلان هولندا وشركة "شل" عن المشاركة الهولندية في إكسبو 2020 دبي.

وخلال القمة، افتتح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي الدورة الثالثة من "ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ – كليكس"، الذي استضافته وزارة التغير المناخي والبيئة. ويُعدّ الملتقى سوقًا نشطة أتاحت المجال أمام 42 من الشركات الناشئة الأكثر ابتكارًا للالتقاء بالمعنيين من أصحاب المصلحة من مستثمرين وممولين، والحصول على تمويل لابتكاراتها المتعلقة بمستقبل الطاقة، ومستقبل الغذاء والزراعة، ومستقبل الاستدامة في الفضاء، ومستقبل التنقل.

وتستضيف سلسلة من المنتديات التخصصية المهمة، تشمل منتدى الطاقة ومنتدى "إيكوويست" ومنتدى المياه ومنتدى المدن الذكية، 280 متحدثًا مرموقًا من كبار الخبراء ممن يُطلعون الحاضرين على أحدث التوجهات وأفضل الممارسات العالمية، كل في مجاله. أما قمة مستقبل الاستدامة 2020 والتي تُعقد تحت مظلة القمة العالمية لطاقة المستقبل وترفع شعار "إعادة التفكير عالميًا في الاستهلاك والإنتاج والاستثمار"، فتستضيف أكثر من 1،000 موفد و90 متحدثًا لتسهم في صياغة أجندة مُحكمة للاستدامة العالمية.

أهمّ جلسات الثلاثاء 14 يناير

1. الخطاب الرئاسي لقمة مستقبل الاستدامة، يلقيه الرئيس جمهورية رواندا، بول كاغامه
2. منتدى "إيكوويست": تدوير مخلفات البناء في أبوظبي" مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير
3.منتدى الطاقة: "إعداد شبكات الكهرباء الوطنية للمرونة المستقبلية في التعامل مع أحمال الطاقة" لمحمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة أبوظبي
4.منتدى المدن الذكية: كلمة رئيسة تلقيها معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع في دولة الإمارات
5.منتدى المياه: "أولويات الأمن المائي لدول مجلس التعاون الخليجي"

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