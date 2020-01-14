«التعليم»: نسبة النجاح فى اللغة العربية لطلاب ثانوى مرتفعة

قالت مصادر بالمركز القومى للامتحانات إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،أوشكت على الإنتهاء من تصحيح مادة اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي التي تمت فى 11 يناير الجاري.



وأضافت افى تصريح خاص للدستور أن أغلب الطلاب حاصلين على درجات مرتفعة فى مادة اللغة العربية رغم الشكاوى من التعبير.



وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إمتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى والتى بدأت فى 11 يناير وتنتهى 22 يناير الجارى.



وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إننا نشهد الآن أكبر منظومة امتحانات إلكترونية فى تاريخ البلاد لأكثر من نصف مليون طالب فى وقت واحد.



وأضاف فى تصريح صحفى له خلال حديثه مع بعض المعلمين عن الامتحانات الإلكترونية أن هناك حالات فردية تعد على الأصابع من محاولات الغش وهى ضئيلة جدًا ويتم متابعتها ولكنها ليست الخبر.



وتابع قائًلا:"الخبر هو نجاح المنظومة والبنية التحتية والاسئلة الجديدة والطلاب المحترمون الذين لا يغشون".



