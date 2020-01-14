«التضامن»: 540 عارضًا مشاركًا في «ديارنا»

قال عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إن معرض ديارنا مركزي يُقام في شهر ديسمبر من كل عام، وباقي العام يتم إقامة المعرض في المحافظات وليس بشكل مركزي، مؤكدًا أن كل المعروضات مصرية 100%.



وأضاف عادل البكساوي، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المعرض يُقام في الشتاء في الأقصر وأسوان، بينما في الصيف يكون في الإسكندرية والساحل الشمالي.



وأشار "البكساوي"، إلى أن المعرض يمس كل مستويات المجتمع، من خلال عرض المعروضات التي ترضي كل الأذواق من خلال الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.



وأوضح، أنه يتم اختيار العارضين من خلال التواصل مع كل جمعيات الأسر المنتجة، حيث ترشح كل مديرية للأسر المنتجة العارضين المتميزين لديها، منوهًا بأن عدد العارضين يصل إلى 540 عارضًا.