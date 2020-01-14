بتداولات 47 مليون جنيه صعود محدود للبورصة فى مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة معاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف، بدعم من حالة الترقب لما ستسفر عنه نتائج اجتماعات لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزى حول تحريك أسعار الفائدة أو تثبيتها.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 15. 0%، بما يعادل 20 نقطة ليصل إلى مستوى 13719 نقطة.



كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 31. 0%، بما يعادل 1.63 نقطة ليسجل مستوى 528.19 نقطة، وسط تداولات محدود لم تتجاوز قيمتها نحو 47 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 25 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 2.16 ألف صفقة شراء وبيع.