«أمهات مصر» ترصد غش بامتحان الأحياء.. و«التعليم»: حالات فردية

تداولت ورقة أسئلة مادة الاحياء الخاصة بالصف الثاني الثانوي على السوشيال ميديا، أثناء عقد الامتحان الذي بدأ فى التاسعة صباحًا اليوم الثلاثاء، ورصدت غرفة ثورة أمهات مصر تسريب الأسئلة من على شاشات التابلت.



كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إننا نشهد الآن أكبر منظومة امتحانات إلكترونية فى تاريخ البلاد لأكثر من نصف مليون طالب فى وقت واحد.



وأضاف فى تصريح صحفى خلال حديثه مع بعض المعلمين عن الامتحانات الإلكترونية أن هناك حالات فردية تعد على الأصابع من محاولات الغش، ويتم متابعتها لكنها ليست الخبر.



وأشار وزير التربية والتعليم قائًلا:"الخبر هو نجاح المنظومة والبنية التحتية والاسئلة الجديدة والطلاب المحترمون الذين لا يغشون".

