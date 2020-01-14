التضامن والتعليم: تحسين جودة التغذية المدرسية لـ 11.5 مليون طالب

التقي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بديوان عام الوزارة.



وناقش الوزيران، خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات المشتركة والتي منها التغذية المدرسية والحضانات قبل مرحلة رياض الأطفال والمدارس المجتمعية ومدارس التربية الخاصة وملف دمج الاشخاص ذوى الاعاقة في المراحل التعليمية وتفعيل مميزات كروت الخدمات المتكاملة وتطبيق اكواد الإتاحة ومشروطية التعليم لمستحقي الدعم النقدي تكافل والذي يشترط حضور أطفال أسر تكافل ٨٠٪؜علي الاقل من أيام الدراسة.



واتفق وزيرا التربية والتعليم والتضامن على التعاون لبناء برامج ومناهج خاصة للأطفال بالحضانة وتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة والمناهج الجديدة التي يقدمها نظام التعليم الجديد ٢٠٢٠.



كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستعانة بالفصول الذكية "متعددة الاستخدامات، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم مؤخرا، كحلول سريعة لعلاج بعض مشاكل المدارس المجتمعية والحضانات وفقًا لاحتياجات المناطق.



وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على تشكيل لجنة من الوزارتين لتحسين جودة التغذية المدرسية والتي تقدم لما يقرب من 11.5 مليون طالب وتفعيل البروتوكول الموقع بين الوزارتين فيما يخص متابعة معدلات غياب اطفال اسر تكافل وكرامه في المدارس بمراحلها المختلفه



حضر اللقاء الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، والدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم، وحبيبة عز منسق مشروع إصلاح التعليم الفني، ومن وزارة التضامن التضامن الاجتماعي المهندسة نفين عثمان مستشار الوزير للجمعيات الأهلية ودينا عبدالوهاب مستشار تنمية الطفولة المبكرة ورافت شفيق مدير برامج الحماية الاجتماعية.