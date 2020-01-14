«ڤاليو» راعي رسمي لبطلة تنس الطاولة المصرية هنا جودة

أعلنت شركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط، الحائزة على جائزة أفضل ابتكار للتكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد رعاية مع بطلة مصر في تنس الطاولة هنا جودة البالغة من العمر 12 سنة والمصنفة الأولى عالميا في رياضة تنس الطاولة تحت 15 سنة.



وقال محمد الفقي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو للبيع بالتقسيط، إن عقد الرعاية الذي يمتد لمدة عام كامل لإقامة معسكرات والمشاركة في البطولات الدولية مع تولي تقديم الدعم لموهبة مصر في تنس الطاولة.



وأكد أن اختيار هنا لرعايتها كأول تجربة للشركة يأتي لامتلاكها موهبة كبيرة في لعبة تنس الطاولة، وتسعى الشركة من خلال الرعاية لتوفير الدعم لها كي تواصل ثقل خبراتها وتألقها باسم مصر في مختلف المحافل الدولية.



يذكر أن البطلة المصرية قد أحرزت قرابة الـ60 ميدالية متنوعة بالمسابقات الدولية والمحلية لمختلف الفئات العمرية.