بريطانيا: لا علاقة لنا بقتل سليماني

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا لا تريد صراعًا عسكريًا بين إيران والغرب.



وأضاف: على الدول الكبرى عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وإذا تخلينا عن الاتفاق النووي، فإن إيران ستحتاج إلى بديل.



وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، أن لا نتصور أي تصعيد آخر للتوتر بسبب إيران وقتل فليق القدس والحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأن لندن ليس لها ارتباط بعملية قتل قاسم سليماني.



وقُتِل قائد فليق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة "الحشد الشعبي العراقي"، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة الماضية.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، صباح الجمعة الماضية، أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس".



ولم تصدر الحكومة العراقية أي بيان بخصوص عملية استهداف سليماني حتى اللحظة، مشيرة إلى أن هناك إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة الأمريكية ببغداد، والقوات الأمنية العراقية تغلق الجسر المعلق المؤدي للسفارة الأمريكية.