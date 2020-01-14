مسئولة البرامج الثقافية باليونسكو تشيد بأعمال متحف الحضارة

أكدت أكاتسوكى تاكاهاشى مسئولة البرامج الثقافية بمكتب اليونسكو بالقاهرة، اهتمام اليونسكو بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والذي تدعمه منذ وضع حجر الأساس فى عام 2002، مشيدة بما تم إنجازه من أعمال في المتحف الذي يعد إنجازا مهما بما سيضمه من مقتنيات أثرية تعرف الحضارة المصرية بمختلف مراحلها.



جاء ذلك خلال زيارتها والوفد المرافق لها، لمتحف الحضارة حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد الشربينى المشرف العام لمتحف الحضارة، وفيروز فكرى المشرف على إدارة التعاون الدولى بالمتحف.

وقال الشربينى، فى تصريح له اليوم، إن هذه هي الزيارة الأولى لتاكاهاشي للمتحف القومي للحضارة المصرية، والتي حرصت على زيارته فور توليها مهام منصبها الجديد بالقاهرة، وتضمنت الزيارة جولة شاملة لجميع قاعات المتحف، وأقسامه المختلفة والتعرف على الأنشطة المختلفة التي ينظمها المتحف بصورة مستمرة.



وأضاف أنه حرص خلال اللقاء على الاجتماع مع تاكاهاشي والوفد المرافق لها لبحث الاستعدادات والتجهيزات التى يتخذها المتحف لافتتاحه في الوقت المحدد له، ومناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك مع منظمة اليونسكو لتطوير العمل والنهوض بالمتحف.



وأوضح أنه تم بحث كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى المتاحف، إمكانية إقامة دورات تدريبية متخصصة للعاملين بالمتحف لرفع مستوى كفاءتهم، تنظيم ورش عمل تثقيفية لمكافحة الإتجار بالآثار، وتعزيز الفرص في المشاركة في مؤتمرات وأنشطة اليونسكو.



وفي نهاية الزيارة، أهدت تاكاهاشي، المتحف كتابا من إصدارات اليونسكو عن حماية التراث غير المادي بمناسبة الأنشطة الثقافية المتنوعة التى يقدمها، إلى جانب دوره المتميز فى خدمة المجتمع المحلى والدولى.