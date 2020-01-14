تعليم القاهرة: لا شكاوى من «أحياء وفلسفة تانية ثانوي»

أكد محمد عطية وكيل اول وزارة التربية والتعليم، أن غرفة عمليات القاهرة تعمل على اتصالها المباشر بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإدارات مديرية القاهرة الـ 32.



وأشار في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن غرفة عمليات تعليم القاهرة تتابع سير منظومة الامتحانات بدقة ولحظة بلحظة ومستعدة للتدخل السريع.



وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن غرفة العمليات لم يرد لها لها أي شكاوى حتى اللحظة.



ولفت عطية إلى أن غرفة عمليات تعليم القاهرة تعمل منذ فجر اليوم ومنذ اليوم الأول لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، المنعقدة في مقر غرفة العمليات المركزية بالمديرية برئاسة محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة_ مدير المديرية.



يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، الشعبة العلمية امتحان مادة الأحياء بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق في امتحانات الفصل الدراسي الأول، كما يؤدي طلاب الثاني الثانوي الاختبار في مدارسهم الأصلية، إلكترونيا في المجهزة وورقيًا في غير المجهزة، وبنظام الـopen Book، وتنعقد الامتحانات في الفترة الصباحية من 9 صباحا وحتى 11 ظهرا.



بينما يقوم طلاب أولى ثانوي بأداء الامتحان في مادة الأحياء، خلال الفترة المسائية من 1 ظهرا وحتى 2.5 عصرًا والتي تنعقد ورقيا وبنظام الـopen Book.