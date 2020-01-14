وزيرة الثقافة تنعى نجل مايا مرسي

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أمين تامر نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الذي وافته المنية مساء أمس عن عمر ناهو 15 عامًا، داعية الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعه وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.



وكانت الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة على "فيسبوك"، نعيًا لنجل الدكتورة مايا مرسي، وقال النعي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، والذى وافته المنيه مساء أمس وستقام صلاه الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة".