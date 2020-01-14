27 يناير بدء «الأكازيون الشتوي» ويستمر شهرًا

قال أحمد أبو الفضل، مدير الإدارة العامة للرقابة التجارية بوزارة التموين، إن الوزارة نسقت مع الاتحاد العام للغرف التجارية، للاتفاق على الموعد المناسب لإطلاق الأوكازيون الشتوي، الذي يستمر لمدة شهر.



وأضاف أحمد أبو الفضل، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TeN"، أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة بالسوق، وتصريف البضائع الراكدة، مؤكدًا أن الدكتور على المصيحلي، وزير التموين وجه بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون.



وأكد مدير الإدارة العامة للرقابة التجارية بوزارة التموين، أن الأوكازيون هو فرصة ثمينة لكل من التاجر والمُصنع والمستهلك، موضحًا أنه تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك للإشراف على الأسواق بمختلف أنحاء الجمهورية.