رعب فى المنوفية انفجار 20 أنبوبة «دفعة واحدة»

سيطرت وحدة الحماية المدنية في مركز الباجور بمحافظة المنوفية على حريق إثر انفجار 20 أسطوانة بوتاجاز بقرية «كفرالباجور».



تلقَّى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الباجور يفيد بوقوع انفجار بقرية «كفرالباجور» أثار رعب المواطنين وأسفر الانفجار عن إصابة «أ. ن» نجل صاحب قطعة الأرض، وتمَّ نقله إلى مستشفى الباجور العام لتلقي الإسعافات الأولية.



ودفعت قوات الحماية المدنية في مدينة الباجور برئاسة الرائد محمد عباس بسيارتين للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنشآت المجاورة، فيما استخدم الأهالي مكبرات الصوت بالمساجد من أجل خروج المواطنين للمساهمة في الإطفاء.



الحريق وقع في قطعة أرض فضاء ملك صاحب مستودع غاز بالمنطقة وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.