منها خان الخليلي.. مجلة أمريكية تنصح بزيارة 6 معالم في مصر

أشادت مجلة "فوربس" الأمريكية، بعودة السياحة المصرية بقوة لخريطة السياحة العالمية، في ظل تزايد اختيارها ضمن أجمل الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم، بعد فترة كساد عاشتها منذ عام 2010، لافتا إلى أن عام 2019 شهد أرقاما قياسية من السياح الوافدين إلى مصر، وخصوصا إلى وجهات كالقاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر.



وقالت المجلة، في تقرير للكاتب "جرانت مارتن" نشرته على موقعها الالكتروني الثلاثاء، أن القاهرة تعد أكثر الوجهات شعبية في مصر، وأرجعت السبب إلى أنها تمثل "نقطة الاتصال الرئيسية للعديد من الوجهات"، كما أنها "مدينة تنبض بالحياة" بسبب اتساع نطاق الأنشطة والخدمات المتاحة فيها.



ويرى الكاتب أن القاهرة لا تقتصر فقط على الأهرامات الثلاثة، مشيرا إلى أنها تعد أكبر مدينة في شمال أفريقيا، وبها العديد من المعالم السياحية والمقاصد الثقافية إلى جانب المطاعم الفاخرة التي تقدم أفضل الخدمات، والتي يرى أن الرحلة إلى المدينة لا تكتمل إلا بزيارتها.



وقدم الكاتب إلى قراء المجلة قائمة من الوجهات السياحية في القاهرة والتي يراها هي الأفضل في المدينة ككل ونصح بزيارتها، أولها أهرامات الجيزة، حيث يرى أنه من المستحيل القدوم إلى القاهرة الكبرى دون زيارة الأهرامات ووصفها بأنها هي "المهيمنة" وتظهر دائما في سماء المدينة في العديد من أنحائها، وأنه في كل مرة عند زيارتها، تجد هناك ركنا سريا جديدا لم تتطلع إليه من قبل.



وفي المرتبة الثانية، هناك المتحف المصري بميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية (وسط البلد) والذي وصفه الكاتب بأنه يقع في موقع متميز في وسط المدينة ولا غنى عن زيارته لأنه يحتوي على كنوز من القطع الأثرية المصرية القديمة بما في ذلك المومياوات والتماثيل الضخمة ومقابر بعض الملوك القديمة.



ثم نصح الكاتب بعدها بزيارة "المتحف المصرى الكبير" مع اقتراب افتتاحه في مصر بالقرب من منطقة الأهرامات، ولفت إلى جهود الحكومة المصرية في العمل على افتتاحه "للحفاظ على ماضي مصر وتاريخها العريق" وعلى ظهوره للعالم بأفضل شكل ممكن، وأضاف أنه يحتوي على العديد من أفضل القطع الأثرية القديمة والتي يتم عرضها للمرة الأولى، ومنها مقتنيات الملك توت عنخ آمون.



كما أشار الكاتب، وهو محرر وكاتب صحفي بمجلتي "فوربس" و"ذي إيكونوميست" البريطانية، إلى جمال الرحلات النيلية في القاهرة، ووصفها بأنها "مكون رئيسي في صناعة السياحة المصرية" ونصح القراء بالسفر للقاهرة للاستمتاع بجمال نهر النيل وقت غروب الشمس في رحلة نيلية تستغرق عدة أيام.



وبحسب الكاتب، لا يمكن زيارة القاهرة دون تجربة الطعام المصري والمأكولات الشعبية المصرية، وأشاد في هذا الصدد بشركة "بيليز إن-روت"، وهي أول شركة تهتم بجولات سياحية للطعام في القاهرة وتعتبر الشركة الوحيدة بمجالها في الوقت الحالي وتأسست في عام 2016، ومن بين الأكلات التي أشاد بها الكاتب الفلافل والكشري المصري.



وآخر الوجهات التي نصح الكاتب بشدة بزيارتها هو خان الخليلي، والذي يعد أكثر الأسواق شعبية وشهرة في القاهرة وخارجها، ويرى الكاتب أنه لا يوجد مكان أفضل منه للتسوق في القاهرة كسائح، مشيدا بجمال مصر الإسلامية وجمال شوارعها وأزقتها القديمة، والباعة المتجولين فيها ببيعهم مئات من الفوانيس الزجاجية وورق البردي "الأصيل".





