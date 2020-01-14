تداول صور امتحان «أحياء تانية ثانوي»

تداولت صفحات السوشيال ميديا صورة من تابلت قام بتصويرها أحد الطلاب، لامتحان مادة الأحياء باللغة العربية، الذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية حاليا، من داخل أحد اللجان الذي يجري بها الامتحان إلكترونيا.



ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، الشعبة العلمية امتحان مادة الأحياء، بامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يؤدي الاختبار في مدارسهم الأصلية المجهزة إلكترونيا، بينما سيكون وورقيًا في المدارس غير المجهزة، وبنظام الـopen Book، وتنعقد الامتحانات في الفترة الصباحية من 9 صباحا وحتى 11 ظهرًا.



ومن المقرر أن يقوم طلاب أولى ثانوي بأداء الامتحان في مادة الأحياء، خلال الفترة المسائية من 1 ظهرا وحتى الثانية ونصف عصرًا والتي تنعقد ورقيا وبنظام الـopen Book.