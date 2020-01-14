إيران تعتقل أفراد على خلفية «إسقاط الطائرة المنكوبة»

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، اعتقال بعض الأفراد على خلفية دورهم في حادث إسقاط الطائرة المنكوبة الأوكرانية.



وتحطمت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز "بوينج 800-737" فجر يوم الأربعاء الماضي خلال رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف، عقب إقلاعها بدقائق، مما أسفر عن وفاة 176 شخصًا.



ومن جانبه، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، أنه ستتم معاقبة المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، الأربعاء، معتبرًا أن الحكومة الإيرانية "مسؤولة أمام الإيرانيين والدول التي فقدت رعاياها" في حادث الطائرة الأوكرانية.