شواطئ الغردقة تلفظ «شوالين بانجو»

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، على جوالين من مخدر البانجو، بعد أن قذفتهما الأمواج على أحد شواطئ شمال مدينة الغردقة.



وجرى سحب الجوالين ونقلهما إلى قسم ثان الغردقة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المحضر للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتحديد موقعهما.



وتبين من التحقيقات الأولية عثور الأجهزة الأمنية على الجوالين على الشاطئ، وتم التحفظ عليها، وجار البحث عن الجناة.



وأكد مصدر أمني أن الجوالين عثر عليهما بشاطئ الأحياء شمال مدينة الغردقة، لافتًا إلى أنه تجرى التحريات عن سبب تواجدهما وتحديد الجناة المتسببين في الواقعة، بالتعاون مع الأجهزة المختصة.