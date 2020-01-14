«قطعوا الطرق».. محتجون يدعون إلى إضراب عام في لبنان

قطع المحتجون في لبنان صباح اليوم، الطريق بمدينة طرابلس ومحيطها، وإغلاق الأوتوستراد الدولي عند نقطة البالما بالاتجاهين ومستديرة الملولة والطريق العام بمنطقة التبانة بالاتجاهين، واوتوستراد رياض الصلح، وطريق القبة زغرتا.



وخرجت المظاهرات تنديدًا بالفساد السياسي، وتأخير تشكيل الحكومة الجديدة، ودعا المتظاهرون إلى الإضراب العام وشل الحركة في البلاد، وأعطوا رئيس الحكومة المكلف حسان دياب يومين للإعلان عن الحكومة.



كما قطع المحتجون معظم الطرق الداخلية الفرعية والرئيسية في المدينة بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات والحجارة.



من جانبها، تعمل وحدات الأمن وقوى الجيش اللبنانى على إعادة فتح الطرق المقطوعة مرة آخرى، وفتحت طريق المنية العبدة، وأوتوستراد كفرحزير، وغيرها، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.