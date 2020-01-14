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مصر

مدبولي يتابع منظومة المخلفات الصلبة ومشروعات رصف الطرق

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:08 ص
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، ومشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات مع كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للبرامج الثلاثة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة 20192023، وفي هذا الصدد أشار سعد إلى أن ما تم إنجازه في البرنامج الأول والذي جاء تحت عنوان "تطوير البنية التحتية" يتمثل في العمل على رفع التراكمات عن 38 موقعًا في 7 محافظات هي البحيرة، الشرقية، الفيوم، بني سويف، الأقصر، أسوان، والغربية، بإجمالي كمية مخلفات مخطط مقرر رفعها 512 ألف طن، وأنه تم الانتهاء من رفع التراكمات بإجمالي كمية 254.5 ألف طن بنسبة إنجاز 50%، كما أنه جار العمل على إنشاء 15 محطة ثابتة في 7 محافظات هي: القاهرة، وبني سويف، الشرقية، الدقهلية، الأقصر، الفيوم، ومطروح، كذلك 7 محطات وسيطة متحركة.

فيما يتم العمل على إنشاء 26 خلية دفن في المرحلة الأولى في 17 محافظة تشمل: بني سويف، الشرقية، بورسعيد، الاسماعيلية، الجيزة، الفيوم، السويس، دمياط، البحيرة، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الاحمر، سوهاج، الأقصر، أسوان، مطروح، والوادي الجديد، فضلًا عن إنشاء 6 خطوط رفع كفاءة في محافظة الغربية، و3 خطوط جديدة في 3 محافظات هي الغربية وسوهاج وكفر الشيخ.

كما تم استعراض موقف عقود تشغيل الجمع والنقل ونظافة الشوارع وإدارة المحطات الوسيطة، وكذا عقود تشغيل عمليات المعالجة والتخلص النهائي.

وأضاف سعد أنه خلال الاجتماع تمت الإشارة إلى الموقف التنفيذي للبرنامج الثالث لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، والذى جاء تحت عنوان "الدعم المؤسسي والمجتمعي" من خلال إنشاء وحدة مركزية تنفيذية بوزارة التنمية المحلية لإدارة ومتابعة تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة بالتنسيق مع الوحدات التابعة في المحافظات، حيث تم إعداد الشروط المرجعية الخاصة بالوحدة، وتم رفعها على الموقع الرسمي للوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية OUDA، متضمنًا مهام ومسئوليات مديرى الوحدات وفقا للهيكل المؤسسي.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة من أجل التوعية المجتمعية بالمنظومة قامت وزارة التنمية المحلية بتنفيذ عدة مبادرات في المحافظات منها هنجملها بسواعد شبابها (زراعة 73500 شجرة فى 11 محافظة)، والتوعية في المدارس، ومبادرة صوتك مسموع، وكذلك تمت الإشارة إلى دور الخطة الإعلامية للمنظومة، والتى تهدف إلى رفع وعي المواطن بكيفية معالجة المخلفات الصلبة ومنظومة النظافة، وإبراز دور الدولة في إطلاق المنظومة الجديدة للمُخلفات (الوقاية خير من العلاج). كما تطرق الاجتماع إلى قانون تنظيم إدارة المخلفات حيث تم الانتهاء من إعداد مسودة القانون.

كما تابع رئيس الوزراء مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حيث أشار شعراوي إلى أن هذه المشروعات تأتي فى إطار تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بإعداد رؤية لرفع كفاءة الطرق المحلية خلال ثلاث سنوات مالية اعتبارا من العام المالى الحالى.

وأضاف أنه تم التنسيق مع المحافظات فى هذا الشأن، حيث تم رصد اعتمادات مالية خلال هذا العام قدرها 4.177 مليار جنيه لتنفيذ عدد 1969 مشروعا بأطوال 2157 كم، وقد تراوحت نسب التنفيذ بالمحافظات بين (40 إلى 50 %).

كما استعرض الوزير البيان التفصيلي لمشروعات رصف الطرق بالمحافظات المختلفة، حيث تمت الإشارة إلى عدد المشروعات وأطوال الطرق بالكيلومتر في كل محافظة، والتي يتم تنفيذها خلال العام الجاري، والأولويات العاجلة لكل محافظة في العام الجاري أيضا، وكذلك الأولوية العاجلة للمحافظات خلال العامين القادمين.

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