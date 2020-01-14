وزير خارجية الجزائر في جولة خليجية لمناقشة الملف الليبي اليوم

يبدأ اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، جولة خليجية، تضم كلا من السعودية والإمارات، وذلك لبحث الملف الليبي، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الجزائرية.



وتابعت الوزاراة، أن الجولة من المقرر أن تنتهي يوم الخميس، على أن يبدأ بوقادوم جولته الخليجية بزيارة السعودية ومن ثم الإمارات العربية المتحدة، حيث سيناقش بو قادوم خلال جولته، الوضع في المنطقة العربية وخاصة في ليبيا، وطرق وقف التصعيد العسكري من خلال وقف دائم لإطلاق النار، يأتي هذا في أعقاب ترحيب الجزائر بقرار وقف النار في ليبيا، وبعد لقاء عدد من المسئولين الجزائرييين، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج.



وكانت الرئاسة الجزائرية، قد أعلنت موافقتها على حضور مؤتمر برلين حول ليبيا، والذي سيعقد في 19 يناير الجاري.

