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محطة تل أبيب

فتح باب التسجيل للانتخابات الإسرائيلية اليوم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:07 ص
الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي
وكالات
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يفتح في الكنيست الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، باب تقديم طلبات ترشح القوائم للانتخابات العامة المقررة في مارس المقبل.

ومن المقرر أن يستمر تلقي الطلبات حتى منتصف الليلة القادمة، ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي فإن 42 حزبا طلبت وحصلت على استمارات الترشيح.

وتستعد إسرائيل لإجراء انتخابات برلمانية، ستكون الثالثة خلال عام واحد، في الثاني من مارس القادم، بعدما صادق الكنيست على حل نفسه وسط استمرار لتعثر تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان حزب "أزرق أبيض"، تصدر الانتخابات التي جرت في سبتمبر بحصوله على 33 مقعدا، متقدما بمقعد واحد على حزب "ليكود"، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية.

وجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعيم حزب "ليكود"، دعم 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع بيني جانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض" تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.

وحصل حزب وزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان على ثمانية مقاعد في الانتخابات الأخيرة، إلا أنه رفض دعم أي من نتنياهو أو جانتس.

وكان نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي، بعد رفض ليبرمان الانضمام له أيضا.

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