غرفة مواد البناء: منتجاتنا تصل ليبيا ولم تمنع حتى الآن

قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار الحكومة الليبية بمنع استيراد السيراميك والرخام عبر المنافذ البرية لليبيا، مع السماح بإدخالها عبر المنافذ البحرية فقط، لم ينفذ حتي الآن.



وأوضح عبدالحميد، لـ" الدستور" أنه لا يوجد أي عقوبات أمام المنتجات المصرية من مواد البناء، ولا يوجد منتجات متوقفة على منفذ السلوم البري علي الحدود بين مصر وليبيا حتي الآن، مشيرا إلى أن ليبيا من أهم الدول العربية المستقبلة للمنتجات المصرية وخاصة مواد البناء.



ويذكر أن ليبيا أحد أهم الأسواق الرئيسة للسيراميك المصري، إذ كشفت بيانات الرقابة على الصادرات المصرية أن صادرات السيراميك للسوق الليبية بلغت 27.1 مليون دولار بالنصف الأول من 2019.

