طلاب أولى وثانية ثانوي يمتحنون الأحياء والفلسفة اليوم

يؤدي اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي، الشعبة العلمية امتحان مادة الأحياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق في امتحانات الفصل الدراسي الأول.



يؤدي طلاب الثاني الثانوي الاختبار في مدارسهم الأصلية، إلكترونيا في المجهزة وورقيًا في غير المجهزة، وبنظام الـopen Book، ويواجه الطلاب اليوم اللغة العربية، وتنعقد الامتحانات في الفترة الصباحية من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا.



بينما يقوم طلاب أولى ثانوي بأداء الامتحان في مادة الأحياء، خلال الفترة المسائية من 1 ظهرا وحتى 4 عصرًا والتي تنعقد ورقيا وبنظام الـopen Book.