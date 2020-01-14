زلزال 5 ريختر يضرب عاصمة اليابان

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر حسب التقديرات الأولية شرق اليابان بما في ذلك منطقة العاصمة طوكيو في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، ولكن لم يصدر أي تحذير من احتمال حدوث أمواج المد العاتية (تسونامي).



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية - وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن الزلزال وقع في مقاطعة إيباراكي شمال شرقي العاصمة طوكيو على عمق 50 كيلومترا تحت سطح الأرض.



وسجل الزلزال 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني الذي يتألف من 7 درجات في أجزاء من مقاطعات إيباراكي وجونما وتوتشيجي وسايتاما، وشعر السكان بالهزة الأرضية أيضًا في منطقة واسعة من شرق اليابان بما في ذلك العاصمة طوكيو ويوكوهاما وشيبا.



ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات جراء هذا الزلزال.