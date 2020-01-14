الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 19 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء، ﺷﺒﻮرة ﻣﺎئية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴفة ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.



أما عن حالة الطقس فتكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻏﺮﺑﺎ، وﺗﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻔﺮﺻﻪ ﻣﻬﻴأة ﻟﺴﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ اﻟﻐﺮب.





القاهرة العظمى 19 الصغرى 11.



شبين الكوم العظمى 18 والصغرى 10.



طنطا العظمى 18 والصغرى 10.



دمنهور العظمى 18 والصغرى 10.



الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11.



بلطيم العظمى 18 والصغرى 10.



مطروح العظمى 15 والصغرى 07.



السلوم العظمى 16 والصغرى 07.



سيوة العظمى 18 والصغرى 07.



بورسعيد العظمى 17 والصغرى 10.



دمياط العظمى 17 والصغرى 10.



الزقازيق العظمى 19 والصغرى 10.



الإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 10.



السويس العظمى 19 والصغرى 11.



العريش العظمى 18 والصغرى 10.



رفح العظمى 17 والصغرى 08.



رأس سدر العظمى 19 والصغرى 12.



نخل العظمى 18 والصغرى 04.



نويبع العظمى 21 والصغرى 14.



طابا العظمى 17 والصغرى 09.



كاترين العظمى 14 والصغرى 02.



الطور العظمى 20 والصغرى 10.



شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 13.



الغردقة العظمى 22 والصغرى 11.



مرسى علم العظمى 22 والصغرى 11.



الفيوم العظمى 20 والصغرى 09.



بني سويف العظمى 19 والصغرى 08.



المنيا العظمى 19 والصغرى 10.



أسيوط العظمى 21 والصغرى 05.



سوهاج العظمى 20 والصغرى 05.



قنا العظمى 19 والصغرى 05.



الاقصر العظمى 22 والصغرى 05.



أسوان العظمى 23 والصغرى 06.



أبو سمبل العظمى 23 والصغرى 07.



الوادي الجديد العظمى 22 والصغرى 06.



شلاتين العظمى 20 والصغرى 13.



أبو رماد العظمى 19 والصغرى 14.



حلايب العظمى 18 والصغرى 16.



راس حدربة العظمى 18 والصغرى 16.