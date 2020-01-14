يكملان مراسم الزواج والبركان يثور خلفهم

المشاعر الحقيقية لا حدود لها ويمكنها تحدى كافة الظروف سواء كانت مصاعب اجتماعية أو حتى كوارث طبيعية، حيث عكس شاب وشابة من الفلبين هذا المعنى، بعد أن قاما بالمضى قدما في إتمام مراسم زفافهما على الرغم من ثوران بركان وتدفق الرماد البركاني والحمم لعنان السماء في خلفية المشهد.



وقام تشينو وكات فافلر بإتمام مراسم الزواج على بعد ما يقل عن 10 أميال من البركان "تال" حيث قام المصور الخاص بحفل الزفاف بالتقاط صور مثيرة للزوجين الجديدين وبدت في الخلفية الحمم والرماد البركاني.



وثار البركان "تال" الواقع على بعد 37 ميلا جنوب مانيلا بجزيرة لوزون مع بداية الأسبوع، ما أجبر السكان على إخلاء المنطقة حيث حذر الخبراء من انفجار بركاني ضخم، غير أن هذه التحذيرات رغم خطورتها لم تثن تشينو وكات في المضى قدما في إتمام زفافهما.