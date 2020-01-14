وفاة 2100 شخص سنويًا بسبب ارتفاع الحرارة

حذر بحث جديد من أنه قد يسهم ارتفاع درجات الحرارة المتوقع بمقدار درجتين مئويتين إلى وفاة حوالى 2100 شخص فى الولايات المتحدة سنويًا.



وبحسب البحث الذي أجرته جامعة "إمبريال كوليدج" فى بريطانيا، بالتعاون مع جامعتى "كولومبيا" و"هارفارد"، قام الباحثون بحساب عدد الإصابات القاتلة الإضافية التى قد تحدث فى الولايات المتحدة فى حال ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 1.5 إلى 2 درجة مئوية، وأظهرت النتائج عن ما يقرب من 1600 إصابة ونحو 2100 إصابة مميتة سنويًا، معظمها بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عامًا، والولايات الثلاث التي من المحتمل أن تشتمل على أكبر عدد من الوفيات هي كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا.



وعكف الباحثون على دراسة عدد الوفيات الناجمة عن الإصابات سنويًا في كل ولاية ومقاطعة في البر الرئيسي للولايات المتحدة (باستثناء هاواي وألاسكا) بين عامي 1980 و2017، وتم تصنيف هذه الإصابات على أنها غير مقصودة، والتي تشمل الوفيات الناجمة عن النقل والسقوط والغرق، والمتعمد التي تشمل الاعتداء والانتحار، وقام الفريق البحثى بعد ذلك بتتبع التغيرات غير العادية أو العادية في درجات الحرارة كل شهر في كل مقاطعة بالبر الرئيسي للولايات المتحدة خلال فترة 38 عامًا، ومن خلال مقارنة درجات الحرارة غير العادية مع سجلات الإصابات، توقع الفريق ارتفاع الوفيات الناجمة عن الإصابات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة العالمية الناجمة عن تغير المناخ.



وفى الدراسة الحالية، استخدم الفريق البحثى بيانات من المركز الوطني للإحصاءات الصحية لحساب عدد الوفيات الناجمة عن الإصابات بين عامي 1980 و2017، وكشف هذا وجود 4.1 مليون ولد ورجل و1.8 مليون فتاة وامرأة توفوا متأثرين بجراحهم خلال 38 عامًا، وشكل النقل والسقوط والغرق والاعتداء والانتحار غالبية هذه الوفيات.



وباستخدام نموذج إحصائي، قام الباحثون بعد ذلك بحساب عدد الوفيات الإضافية الناجمة عن الإصابات الناجمة عن درجات الحرارة غير العادية في شهور مختلفة من السنة، وكانت الآثار الأكبر لدرجات الحرارة الدافئة على خطر الوفاة من حوادث الغرق والنقل، والتي يقول الباحثون إنها ترجع إلى زيادة السباحة وزيادة القيادة وزيادة استهلاك الكحول في درجات الحرارة الدافئة.