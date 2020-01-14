فيديو.. البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الشهيد أبوفام بطما

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثا؛ قداس تدشين كاتدرائية الشهيد أبوفام بطما، بمشاركة الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية.



كما يشارك البابا في طقس تدشين الكاتدرائية الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا إشعياء أسقف طهطا، والأنبا باخوم أسقف سوهاج.



ومن المقرر أن يزور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، دير السيدة العذراء مريم بأخميم، وعقب الزيارة يعقد اجتماعًا مع رهبان الدير.



يأتى ذلك في إطار الزيارة الرعوية للبابا تواضروس الثاني، إلى إيبارشية سوهاج، والتي بدأها السبت الماضي.