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مصر

بعثة المنتخب الوطنى لكرة اليد تغادر إلى تونس

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:02 ص
المنتخب المصري
المنتخب المصري
فاتن غلاب
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استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد، استعدادًا للمغادرة إلى تونس، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تبدأ منافساتها رسميًا، غدا الأربعاء وتستمر حتى يوم 26 من الشهر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويغادر المنتخب الوطني لكرة اليد، بعد قليل، على متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى تونس، بعد إنهاء إجراءات سفره من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة.

واستقر المدير الفني الأسباني باروندو جارسيا، على تشكيل المنتخب الوطني لكرة اليد، وشدد على لاعبيه على ضرورة استنفار طاقتهم القصوى وأنه لا مجال لأي تهاون وعليهم جميعا التركيز وحصد كل النقاط حتى الوصول إلى المرحلة النهائية والعودة بالكأس وبتذكرة الحلم الأولمبي.

ويصطحب المدير الفني الأسباني 21 لاعبا إلى تونس استقر عليهم قبل السفر إلي السويد وهم:كريم هنداوي، عصام الطيار، محمد على لحراسة المرمى، وكل من محمد سند، أكرم يسري في مركز الجناح الأيمن، أحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان في مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد في مركز صانع الألعاب، ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح في مركز الظهير الأيسر.

ويضم التشكيل أيضا عمر بكار وأحمد مؤمن في مركز الجناح الأيسر، أما في مركز الدائرة فاختار المدير الفني 5 لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.

ومن المقرر أن، يلعب المنتخب المصري مع غينيا يوم الخميس المقبل، ومع كينيا الجمعة المقبلة، والأحد المقبل مع الكونغو في الدور الأول للبطولة، ويتأهل الفائز بلقبها إلى دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو.

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