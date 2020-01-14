اليابان تقر الإنفاق على قوات الدفاع الذاتى فى الشرق الأوسط

قررت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، استخدام نحو 506 ملايين ين (4.6 مليون دولار) من احتياطي الموازنة لهذا العام للإنفاق على قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط.



ويهدف التحرك إلى ضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سلامة السفن المرتبطة باليابان في المنطقة.



وكان وزير الدفاع الياباني تارو كونو، أمر الجمعة، بنشر سفينة حربية وطائرتي دورية من طراز «بي-3 سي» في الشرق الأوسط، لحماية السفن التي تجلب البضائع إلى اليابان.



وقال كونو للصحفيين، إن طائرتي الدورية ستغادران اليابان، السبت، وتبدآن عملياتهما في 20 يناير.



وأضاف المسؤول الياباني، أن المدمرة ستغادر البلاد متجهة إلى المنطقة في الثاني من فبراير، وتبدأ دورياتها في وقت لاحق من الشهر، حسبما نقلت «رويترز».