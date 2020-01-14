تفاصيل أول عمل درامي لنسرين طافش فى الدراما المصرية

تخوض الفنانة السورية نسرين طافش أولى بطولاتها الدرامية في مصر من خلال مسلسل "ختم نمر" الذي تشارك فيه بجانب الفنان أحمد صلاح حسني وتواصل تصويره حاليًا في الديكور الرئيسي للعمل بأحد الأستوديوهات وتسافر خلال الفترة المقبلة لاستكمال التصوير خارج مصر باليونان.



وتقدم نسرين طافش، في المسلسل شخصية مريم وهي فتاة يقع بطل العمل في حبها وتجمعها العديد من المواقف والمفارقات وتدور أحداث المسلسل بشكل عام حول العادات والتقاليد الخاصة ببعض العائلات في إطار من التشويق والإثارة، والعمل ينتمى لنوعية المسلسلات الدرامية الطويلة حيث تصل حلقاته ل٤٥ حلقة.



وتعد طافش، من بين الفنانين المثيرين للجدل دائما حيث أشيع مؤخرا عنها انها السبب في طلاق أصاله من زوجها طارق العريان ولكن أصاله نفت ذلك الأمر، كما أشيع أنها ستحل مكان نانسي عجرم في برنامج ذا فويس كيدز بسبب أزمتها الأخيرة ولكنها سرعان ما نفت الأمر وأكدت ان ذلك كلام غير صحيح، وطالبت جمهورها بعدم تصديق مثل هذه الشائعات التي يتم وضع اسمها فيها بشكل مستمر.



يذكر أن الفنانة نسرين طافش اشتهرت من خلال أعمالها اللبنانية والسورية والخليجية التي قدمتها في السنوات الماضية، ولكنها عرفت في مصر من خلال فيلم نادي الرجال السري مع الفنان كريم عبدالعزيز وغادة عادل.