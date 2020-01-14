نصائح طبيب نفسى للتخلص من توتر الامتحانات

في أيام الامتحانات يصاب الطالب بحالة من التوتر خوفًا من الامتحانات وما يصاحبها من نتيجة قد تؤثر بالسلب على حياته فيما بعد.. يرصد "الدستور" طرق تخلصك من توتر الامتحانات حسبما قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي.



- عدم الضغط على العقل باستذكار مواد كثيرة في وقت قليل.



- تجنب السهر ليلة الامتحان، لتجنب التوتر.



- تناول الفاكهة لتنشيط الذاكرة والجسم.



- النوم مدة كافية من 6 إلى 8 ساعات ليلة الامتحان.



- من الأفضل الاستيقاظ فجرا، لأن وقت الفجر الأفضل للتركيز والدراسة.



- تجنب تناول المواد المنبهة مثل: الكافيين والقهوة وغيرها ليلة الامتحان.



-عدم تركيز الاستذكار على فترة ما قبل الامتحانات فحسب، وتنظيم الدراسة بين المواد.



- عدم القلق أثناء الإجابة على أسئلة الامتحانات.



- البدء في الإجابة بالسؤال السهل



- فكر جيدا قبل الإجابة عن السؤال، وتمهل قدر الإمكان، وإذا تضاربت الإجابات أجل السؤال لنهاية الامتحان.