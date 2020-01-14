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اقتصاد

ارتفاع سعر الغاز الطبيعى فى بداية التعاملات اليوم

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:05 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
سيد ابراهيم
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ارتفع سعر الغاز الطبيعي العالمي خلال تعاملات اليوم، حسب بورصة نيويورك التجارية، وسجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي 2.191 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن انخفض بنسبة بلغت نحو 14 سنتًا عن الأسبوع الماضي لكل مليون وحدة حرارية.

وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إﻣﺪادات الغاز.

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل "ظهر"، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير.

وتحتل موزمبيق المركز الأول بين الدول العشر الأول التي تمتلك أكبر احتياطي من الغاز في المياه العميقة، تليها مصر، ودولة الاحتلال، ثم تنزانيا.

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