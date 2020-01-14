أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ64.39 دولار للبرميل

شهدت أسعار النفط فى بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا، بعد أن انخفضت فى ختام تعاملات أمس الاثنين بنسبة 1.5% إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر، بسبب تراجع المخاوف بشأن التوترات التي تشهدها المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس إلى 64.39 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير إلى 58.24 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر.



وينتظر المستثمرون التوقيع الأولي المقرر لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الجاري، والذي سيؤدي إلى انتعاش النمو الاقتصادي وزيادة في الطلب.



وكانت أسعار الخام قفزت لأعلى مستوى في 4 أشهر خلال الأسبوع الماضي على خلفية التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وطهران.