اليوم.. إعادة محاكمة المتهمين بحرق كنيسة كفر حكيم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم إعادة محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"حرق كنيسة كفر حكيم" فى كرداسة.



والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كلًا من: "عبد الرؤوف نجم عبد الوهاب، سعيد يحيا عتريس، حسام السيد زهران، شريف سعد حنفي، ياسر سامي اسماعيل علي، طارق ابراهيم احمد زايد عيد".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية كلًا من: المستشار رأفت زكى والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى عبد التواب.



وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.