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حفتر يرفض مشاركة تركيا فى الإشراف على وقف إطلاق النار

عالم

حفتر يرفض مشاركة تركيا فى الإشراف على وقف إطلاق النار

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:24 ص
خليفة حفتر
خليفة حفتر
عبير سليم
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أفادت فضائية الحدث في خبر عاجل فجر اليوم الثلاثاء، بأن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، تحفظ ورفض في المفاوضات التي جرت في موسكو، أمس، مشاركة تركيا في الإشراف على وقف اطلاق النار أو أي تدخل لها في المفاوضات، وطالب بأن يقتصر الأمر على روسيا ودول عربية.

كما أفادت الحدث، بأن بند سحب القوات التركية لم يكن موجودا في اتفاق وقف إطلاق النار من الأساس.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه أنباء محلية وعربية آخرى، بأن قائد الجيش المشير حفتر وصل إلى بنغازي بعد أن غادر والوفد المرافق له ليل الثلاثاء موسكو من دون التوقيع على اتفاق وقف النار في ليبيا.

وفي الأثناء تجددت الاشتباكات في منطقتي صلاح الدين وعين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن في وقت سابق أن قائد الجيش خليفة حفتر، أجل التوقيع على وثيقة استمرار الهدنة. فيما ذكر وزير الخارجية التركي، تشاويش أوغلو، أن حفتر طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء.

وكانت دعت مسودة الاتفاق الليبي الطرفين لوقف جميع الأعمال العسكرية الهجومية، مع تشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط الاتصال بين الطرفين المتحاربين.

وبحسب وكالة رويترز، شملت مسودة الاتفاق خطوات متبادلة من أجل استقرار طرابلس ومدن أخرى في ليبيا.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر بوجود ثغرات كبيرة بمشروع الاتفاق بين الأطراف الليبية. فيما أكد الجيش الليبي، الاثنين، أن قواته باقية في مواقعها ولم تنسحب من العاصمة طرابلس.

ووصل قائد الجيش الليبي، حفتر، ورئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج، الاثنين، إلى موسكو، لإجراء محادثات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

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