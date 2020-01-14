وفاة نجل مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

توفي أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، مساء أمس الإثنين، وستقام صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم الثلاثاء بمسجد السيدة نفيسة.



جاء ذلك فى بيان نشرته الصفحة الرسمية للمجلس القومى للمرأة قالت فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون.... توفى إلى رحمة الله تعالى أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والذى وافته المنية مساء أمس وستقام صلاه الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.