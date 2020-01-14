«جودى» تستطيع السباحة بعد تركيب أول زعنفة صناعية لها

استطاعت السلحفاة التايلاندية "جودي" وهي من نوع السلاحف البحرية المعرض لخطر الانقراض، العوم من جديد بكل سهولة بعد تركيب أول زعنفة صناعية لها في تايلاند الأسبوع الماضي.



وفقدت السلحفاة التايلاندية "جودي" قبل سنوات، زعنفتها اليسرى، بعد أن وقعت في شباك صيادين، وأصبحت عاجزة عن الحركة وعاشت حياتها في معاناة دائمة في الأسر.



وفي السابق، كانت جودي تعوم بصعوبة باستخدام زعنفتها اليمنى وهي تعيش في منطقة مغلقة مع سلاحف أخرى مصابة.



وقالت نانتاريكا تشانسو، الطبيبة البيطرية التي شاركت في تطوير الزعنفة، "أصبحت تعوم أفضل كثيرا وبدأت تتعلم استخدام الزعنفتين في تغيير الاتجاه".



وصرحت نانتاريكا بأن الأطراف الصناعية لن تمنح السلاحف الجريحة اللياقة الكافية للعودة إلى البحر لكن الهدف هو تحسين ظروف حياتها في الأسر.



وخلال العام الماضي تعاونت السلطات البيئية في تايلاند مع باحثين بجامعة تشلالونكورن في بانكوك لتطوير الزعانف للسلاحف البحرية الجريحة، اقتداء بمشروعات مماثلة في اليابان والولايات المتحدة، علما أنه يمكن لـ 10 سلاحف أخرى في تايلاند الاستفادة من هذا المشروع.